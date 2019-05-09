الإستخبارات الهندية اعتقلت عضوا بداعش عائدا من قطر

اعتقلت وكالة الإستخبارات الوطنية الهندية، مواطنًا ينحدر من منطقة كيرلا، يُدعى محمد فيصل، كان يعمل ويقيم في قطر، للاشتباه في وجود صلة تربطه بتنظيم "داعش"، بناًء على معلومات من عضو التنظيم المعتقل رياض أبو بكر.
وكان قد وصل فيصل إلى مطار نيدومباسيري قادمًا من الدوحة، وقد أُدرج اسمه في لائحة الاتهام على أنّه المتّهم الثامن عشر في قضية تجنيد عناصر لصالح تنظيم "داعش".
مع الإشارة إلى أنّ رياض أبو بكر، كان قد اعتُقل في وقت سابق إثر علاقته بهجمات سريلانكا، رئيسًا لجماعة حاولت نشر أيديولوجية وأنشطة "داعش" في كيرلا.
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