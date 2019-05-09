لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تستدعي نجل ترامب لاستجوابه

أفاد موقع "أكسيوس الإخباري" الأميركي إن ​دونالد ترامب​ الإبن استُدعي للمثول أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، التي يرأسها جمهوريون، في تصعيد غير متوقَع للتوترات بين ​الكونغرس​ وعائلة الرئيس الأميركي.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة القول إن استدعاء نجل الرئيس الأميركي جاء لاستجوابه بشأن شهادة أدلى بها في وقت سابق أمام المجلس فيما يتعلق بالتحقيقات حول التدخلات الروسية في ​انتخابات​ الرئاسة الأميركية، وحول بُرجٍ محتمَل يحمل اسم ترامب في ​موسكو​.

وكان ترامب الابن أكد عدم معرفته إلا القليل جدا عن أمر هذا البُرج، قائلا إن المشروع كان في عُهدة محامي ترامب السابق مايكل كوهين.