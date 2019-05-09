وصل أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​، في هذه الأثناء إلى ​بكركي​، تلبيةً لدعوة البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ للتشاور في ملف ​التوتر العالي​ في ​المنصورية​.

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كانت هذه تفاصيل خبر وصول كنعان إلى بكركي تلبية لدعوة الراعي للتشاور بملف التوتر العالي في المنصورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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