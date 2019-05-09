قوى الأمن: توقيف 100 ومطلوبَين أمس وضبط 1122 مخالفة سرعة زائدة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 100 ومطلوبَين بتاريخ يوم أمس 8 أيار 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، سلب و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 1122 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".