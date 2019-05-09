مصدر للشرق الاوسط: عون يستعمل نمطاً جديداً لإيجاد مخطط مبرمج زمنياً لإعادة النازحين

لفت مصدر متابع لملف النازحين لـ"الشرق الاوسط" الى أن عدداً من المسؤولين ومن القوى السياسية غير راضٍ عن هذا التعاطي البطيء مع ملف النازحين، وفي مقدمهم ​الرئيس ميشال عون​ الذي أثار مخاوفه من خطورة وضع النازحين ونسبتهم السكانية المرتفعة أمام الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال القمة التي عقدها معه في موسكو، كما طرحها مع الزوار الأجانب لبيروت، لكن ما يثير دهشة عون هو الثناء على حسن الضيافة وأن لبنان من أكثر الدول المضيفة للنازحين السوريين، من غير الإقدام على أي تحرك عملي يعيد أعداداً من هؤلاء إلى ديارهم.

واعترف مصدر دبلوماسي في بيروت على اطّلاع على ملف النازحين بأن الرئيس السوري ​بشار الأسد​ لم يتجاوب مع ما طلبته منه روسيا للتخفيف من الشروط على العائدين كالتساهل في ملف الخدمة العسكرية الإلزامية، لتكون لفترة ستة أشهر مع فترة سماح عن السنوات التي انقضت أو تسوية أوضاعهم بدفع 4000 دولار بدلاً من 8000، ولفت إلى أن موسكو أصبحت بعد قمة عون - بوتين تَعتبر لبنان من الدول المؤثرة ولا يجوز تغييبه عن أي مفاوضات ذات صلة ب​الأزمة السورية​ تجري، ودعمت ترشيحه ليكون مراقباً في الاجتماع المقبل لمؤتمر آستانة. وهذا يمنح لبنان الحق في مناقشة بعض المسائل المطروحة كالاتصال المباشر بالقيادة السياسية للتصدي لكل ما يتعارض مع مصلحة لبنان ويهدده.

ورأى المصدر أن عون أصبح يستعمل نمطاً جديداً لإيجاد مخطط مبرمج زمنياً لإعادة النازحين، إذ هدد بالتخلي عن ​الأمم المتحدة​ والاتصال المباشر ب​سوريا​، وأجرى أول اتصال رسمي بهذا الصدد لجس النبض لدى استقباله ​سفير سوريا​ لدى لبنان.