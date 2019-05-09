امل ابو زيد: روسيا نصحت لبنان بالاتصال المباشر مع النظام السوري

أكد عضو اللجنة اللبنانية - الروسية ​أمل أبو زيد​ لـ"الشرق الأوسط" أن المبادرة الروسية حول ​النازحين السوريين​ حية وأن ​روسيا​ نصحت لبنان بالاتصال المباشر مع ​النظام السوري​، لأن التعاطي معه لحل مشكلات هذا الملف يساعد على معالجة ما يُطرح من صعوبات مادية. اما النصيحة الثانية، فهي توحيد موقف الفاعليات والتيارات السياسية من موضوع إعادة النازحين لأن ذلك يقوّي الموقف اللبناني في أي تفاوض حول هذا الملف.

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