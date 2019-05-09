نحاس: لا نظرة شمولية اقتصادية ولا خطة انمائية من الموازنة المطروحة

أشار النائب ​نقولا نحاس​ في حديث إذاعي إلى انه "هناك رزمة من الاصلاحات يجب ان تتم لوضع المسار المالي والاقتصادي على السكة لاعادة الثقة للمواطن و​المجتمع الدولي​".

ورأى ان "الموازنة المطروحة اليوم هي موازنة عادية"، معتبرا ان "تخفيض كلفة الرواتب هو الطريق الاسهل إلا انه من المستحيل تحقيقه"، مشددا على ان "الاصلاح بحاجة إلى اعادة هيكلية وإلى خطة وليس إلى خفض الرواتب لعام أو عامين".

وأضاف انه "لا يوجد نظرة شمولية ومتكاملة في هذه الموازنة بل عبارة عن اجراءات اعتدنا عليها وفيها بعض الامور التي تضر ولا تنفع، وكل القصة انه لا يوجد خطة انمائية من هذه الموازنة".