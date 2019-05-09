شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بعض المؤسسات العامة و​المصالح المستقلة​ ما زالت تتحايل على القانون، وتتمرّد على تعاميم ​الحكومة​ بوقف التوظيف، بطرق وأساليب مختلفة. وهي ستكون عرضة لمساءلتنا رسميًّا وفق القوانين المرعيّة الإجراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: سنسائل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تتمرد على التعاميم بوقف التوظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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