المعارضة التركية تطالب بإلغاء تفويض أردوغان

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (أ ش أ):

طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إركيك ( حزب المعارضة الرئيسي في تركيا ) رسميا بإلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان ، وقال " إن نفس المخالفات التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي".

وأضاف إركيك - في تصريح صحفي نقلته قناة "سكاي نيوز" الفضائية الليلة الماضية - "إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو (مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي فاز برئاسة بلدية اسطنبول) ... فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين" ، وتابع متسائلا " لماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟"

واستطرد نائب رئيس الحزب " أيضا إن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس إسطنبول، والتي سلمت في نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية. وفاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية في المجالس".

وأشارت القناة إلى أن هي المرة الأولى منذ 25 عاما التي يفشل فيها العدالة والتنمية أو الأحزاب التي انبثق عنها في السيطرة على إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تقارب ميزانيتها أربعة مليارات دولار. وكان أردوغان قد بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلدية المدينة.