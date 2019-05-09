محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب: أجرى مدير أمن الشرقية اللواء جرير مصطفى، الخميس، حركة تنقلات محدودة بقطاع البحث الجنائي، نُقلت بموجبها بعض القيادات بالمديرية. شملت الحركة نقل الرائد إسلام عواد رئيس مباحث قسم فاقوس، إلى وحدة مباحث بلبيس، والنقيب محمد النادي معاون مباحث منيا القمح، إلى وحدة مباحث قسم شرطة فاقوس. كما جرى نقل النقيب إسلام ياسين من وحدة مباحث مركز شرطة بلبيس إلى قسم القرين، والنقيب إبراهيم عبد الغني معاون مباحث القرين إلى وحدة مباحث بلبيس، والنقيب مجدي نصر من وحدة البحث بقسم القنايات إلى مباحث منيا القمح، وملازم أول عبد المنعم محمد رياض من وحدة مباحث منيا القمح إلى وحدة مباحث القنايات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير أمن الشرقية يجري حركة تنقلات محدودة بالبحث الجنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.