"P smart Z".. أول هاتف من هواوي بكاميرا أمامية مخفية داخله (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة هواوي الصينية عن هاتفها الذكي الجديد "P smart Z"، وهو أول هاتف من الشركة يقدم كاميرا أمامية منبثقة.

ويمتاز بشاشة كاملة تمامًا بلا أي نتوء، لاحتوائه كاميرا أمامية منبثقة تختفي داخل الجهاز، وتخرج حين الحاجة إليها فقط.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع "LCD" بقياس "6.59 بوصة" وبدقة 2340×1080 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) "4 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "64 جيجابايت"، مع إمكانية زيادتها عن طريق بطاقات التخزين الخارجية إلى "512 جيجابايت".

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ويعمل "P smart Z" بنظام تشغيل "أندرويد 9 باي" ، وبمعالج ثماني النوى من نوع "HiSilicon Kirin 710F". كما يضم بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة.

ويمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة "16 ميجابكسل" مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة "2 ميجابكسل" للثانوية، أما الكاميرا الأمامية المنبثقة، فتأتي بدقة "16 ميجابكسل" مع فتحة عدسة f/2.2.

ويقدم الهاتف حساس بصمة على ظهره، بالإضافة إلى منفذ "USB-C، ويعمل ببطارية سعتها 4000 ملي/أمبير ساعة.

وتعتزم "هواوي" طرح الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، والأزرق، والأخضر؛ وذكر موقع أمازون في إيطاليا أن الهاتف لن يُشحن قبل شهر أو شهرين، وقد وُجد الهاتف على موقعي هواوي في إسبانيا وإيطاليا، ما يعني أن الهاتف سوف يُطلق في إيطاليا بسعر 280 يورو.