فرنسا تطالب إيران باحترام الاتفاق النووي وتحذر من التصعيد

دعت فرنسا إيران إلى احترام جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ومعاهدات منع الانتشار النووي وحذرت من التصعيد.
وأعلنت إيران تقليص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي وأعلنت خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدولالحماية من العقوبات الأميركية.
وقال أوليفييه جوفين نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تنظر فرنسا إلى تلك التصريحات بعين القلق. وهي ملتزمة بالعمل على ضمان التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق المهم لنظام منع الانتشار النووي وللأمن الدولي".
وأضاف "من الضروري أن تتجنب أطراف الاتفاق حاليا أي عمل من شأنه أن يعرقل تنفيذ التزاماتهم أو يؤجج التصعيد".
وقال إن فرنسا عاقدة العزم على ضمان استمرار التنفيذ الكامل للاتفاق وأن تظل القنوات المالية مفتوحة.
وقالت الولايات المتحدة إنها لم تفرغ من فرض العقوبات على إيران وتعتزم فرض المزيد من الإجراءات "قريبا جدا".
وحذرت واشنطن الدول الأوروبية من التعامل مع طهران عبر نظام للتجارة بدون الدولار للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
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