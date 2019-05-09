قريبا.. سفير قطري كبير بالمغرب

يستعد دبلوماسي قطري كبير للالتحاق بسفارة قطر بالمغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث عيّن الأمير، تميم بن حمد آل ثاني، السفير، فهد إبراهيم الحمد المانع، سفيرا فوق العادة لدولة قطر مفوضا لدى المملكة المغربية. الدبلوماسي، الذي سيلتحق بالرباط قريبا،

كان يتولى سفارة بلاده في الأرجنتين، التي خصته بوداع خاص. ومنحت الحكومة الأرجنتينية المانع وسام «المحرر سان مارتين»، وهو أرفع وسام شرف تمنحه السلطات للرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء والسفراء والمسؤولين الأجانب، الذين قدموا خدمات جليلة لتطوير العلاقات بين بلدانهم والأرجنتين.

وجاء إعلان ذلك خلال حفل وداع أقامته وزارة خارجية جمهورية الأرجنتين على شرف سفير دولة قطر لدى بوينس آيرس، بمناسبة انتهاء فترة عمله.