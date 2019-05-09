جل الضرائب في المغرب تدفع إلكترونيا

كشفت المديرية العامة للضرائب معطيات إحصائية تفيد بانتقال جلّ دافعي الضرائب المغاربة نحو القنوات الإلكترونية لتسديد واجباتهم الضريبية.

وقالت المديرية إن نحو مليونين و800 ألف عملية دفع آلي للضريبة جرت في العام 2018، بما قيمته 120 مليار درهم، أي حوالي 85 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية.

وتوزع هذه المداخيل الضريبية المحصلة إلكترونيا بين الضريبة على الشركات بنحو 48 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة بنحو 37 مليار درهم، والضريبة على الدخل بما يناهز 27 مليار درهم، فيما حققت الرسوم وواجبات التمبر حوالي 9 ملايير درهم.

وتحصي المديرية زهاء 642 ألف شخص خاضع للضريبة مسجل ضمن منصات الأداء الإلكتروني.