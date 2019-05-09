حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.
ويحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في شمالي ووسط البلاد في ساعات الصباح. وفي ساعات بعد الظهر يحتمل أن تسقط أمطار محلية في الجليل والجولان السوري المحتل.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 20 -9، الخالصة (كريات شمونه) 22 – 11، صفد 16 – 9، طبرية 25 – 14، الناصرة 20 – 11، حيفا 20 – 14، يافا 20 – 13، القدس المحتلة 17 – 9، عسقلان 20 – 14، عين جدي (البحر الميت) 28 – 19، بئر السبع 23 – 10، أم رشرش (إيلات) 29 – 16.
ويوم غد، الجمعة، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا دافئا، وفي ساعات المساء يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مجددا.
كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بعد غد، السبت، بيد أنها تبقى دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.
ويوم الأحد يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم، خاصة في المناطق الجبلية.
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