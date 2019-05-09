انت الان تتابع إيران توقف بنودا بالاتفاق النووي.. وتحذر من رد صادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس الإيراني حسن روحاني
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم، أن طهران قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي بالانسحاب من هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنها أبلغت سفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بالقرار رسميا صباح اليوم الأربعاء، كما أمهلت إيران باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي 60 يوما لتنفيذ وعودها في ما يتعلق بقطاعي النفط والبنوك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن انهيار الاتفاق النووي "خطر على إيران والعالم"، موضحا في رسائل مباشرة إلى زعماء الدول الخمس، أنه "بعد 60 يوما ستخفض إيران مزيدًا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم". وشدد روحاني على أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن انهيار الاتفاق النووي "خطر على إيران والعالم"، موضحا في رسائل مباشرة إلى زعماء الدول الخمس، أنه "بعد 60 يوما ستخفض إيران مزيدًا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم".
وشدد روحاني على أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن، محذرًا من "رد صادم"، إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي.
وجاء قرار طهران بعد أيام من بدء مرحلة جديدة من العقوبات الأمريكية التي تحظر شراء النفط الإيراني على كل بلدان العالم، إذ عقد البرلمان الإيراني، أمس، جلسة مغلقة بشأن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران.
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