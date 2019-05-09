الجمهورية عن أبو سليمان:إذا استمرينا على هذا المنوال سنرتطم بالحائط

علمت "​الجمهورية​" انّ وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ قدّم بعد نقاش مُحتدم بين الوزراء في جلسة ال​حكومة​ مداخلة قال فيها: "بكفّي بقى... لا يُمكننا أن نكمل بهذه الطريقة، فهناك جمود وبطء غير مقبولين، وإذا استمرينا على هذا المنوال سنرتطم بالحائط، وإذا لم تكن ​الموازنة​ حقيقية وثورية وتحقِّق المطلوب فهذا يعني أننا لم نقدّم شيئاً، وإذا كانت الموازنة كلاسيكية سيتجه البلد إلى كارثة إقتصادية ولن نحصل على المساعدات المُقرّة في مؤتمر "سيدر"، لذلك لا يُمكن أن نكون مترددين وخائفين. فنحن حكومة أي سلطة، ويجب أن يكون همّنا مصلحة البلد والناس، وإذا استمرينا بالتعاطي بخفة فسنصل إلى كارثة، لذلك يجب إتخاذ قرارات جريئة وسريعة جداً لأنّ الوضع لم يعد يتحمّل ولا يُمكن الإستمرار على هذا المنوال إطلاقاً".

وبعد هذه المداخلة، أبدى رئيس الحكومة سعد ​الحريري​ ووزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ تأييدهما لكلام أبو سليمان.