ابو فاعور: نحن مع الحسومات في رواتب السلطات العامة

أشار وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ في حديث صحفي إلى انه "طرحنا مضاعفة التخمينات الخاصة بالاملاك البحرية بإثنين لأنّها رخيصة جداً، مع تعديل القانون، لانّ ​الوضع الاقتصادي​ صعب. هل يجوز ان يكون متر الارض في ​سوليدير​ 6 آلاف ​دولار​؟ اذا كانوا يقولون انّها الآن تُدخل 100 مليار ليرة، فهي يمكن ان تُدخل 300 و 400 مليار ليرة. لم يتجاوبوا معنا ولم يقبلوا الاقتراح".

واضاف: "نحن مع الحسومات في رواتب السلطات العامة ومندفعون معها بنسبة 50 بالمئة يجب إعطاء إشارة ايجابية الى المواطن، انّ السياسي يتحمّل مثله اكان وزيراً او نائباً او غير ذلك".