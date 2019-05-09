ابو فاعور: نحن مع الحسومات في رواتب السلطات العامة

أشار وزير الصناعة وائل ابو فاعور في حديث صحفي إلى انه "طرحنا مضاعفة التخمينات الخاصة بالاملاك البحرية بإثنين لأنّها رخيصة جداً، مع تعديل القانون، لانّ الوضع الاقتصادي صعب. هل يجوز ان يكون متر الارض في سوليدير 6 آلاف دولار؟ اذا كانوا يقولون انّها الآن تُدخل 100 مليار ليرة، فهي يمكن ان تُدخل 300 و 400 مليار ليرة. لم يتجاوبوا معنا ولم يقبلوا الاقتراح".
واضاف: "نحن مع الحسومات في رواتب السلطات العامة ومندفعون معها بنسبة 50 بالمئة يجب إعطاء إشارة ايجابية الى المواطن، انّ السياسي يتحمّل مثله اكان وزيراً او نائباً او غير ذلك".
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