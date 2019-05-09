الحجار: أمر الحركة التصحيحية داخل التيار في اقليم الخروب ليس دقيقاً ومحض اختلاق

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجّار إنّ "أمر الحركة التصحيحية داخل التيار في ​اقليم الخروب​ ليس دقيقاً ومحض اختلاق". وأضاف في حديث الى "​الاخبار​"، "يمكن أن يكون لدى البعض داخل التيار ملاحظاتهم، وهذا أمر طبيعي يحصل في كل الأحزاب السياسية، وهذه الملاحظات تحصل ضمن الأطر التنظيمية ويُبحَث بها ضمن التيار وحده".

من جهته، يقول المنسق العام ل​تيار المستقبل​ في ​جبل لبنان الجنوبي​ وليد سرحال إنّ "التصحيح وتعديل مسار التيار في الإقليم أمرٌ مطلوب للنهوض به ولا يمكن أن نكون ضدّه أبداً"، موضحاً أنّ "ما يحصل مرتبط أيضاً بتعديل في الأطر التنظيمية للتيار في المنطقة".

أضاف: "تجاوبت قيادة التيار في المنطقة مع مطالب المجموعة التي تتحرّك لناحية دمج عددٍ من الأشخاص المؤسسين للتيار ضمن الهيكلية التنظيمية، والهدف هو الدفع باتجاه العمل في التيار مع إبعاده عن كل المصالح الشخصية والخلافات، والأهم تجنيبه التدخلات من الآخرين الذين يهدفون إلى ضرب التيار".