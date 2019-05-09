رئيس جنوب السودان: لتأجيل تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير إنه ينبغي تأجيل تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل وذلك على الرغم من مهلة تنتهي في 12 أيار ومنصوص عليها في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية.
وأضاف كير أن الحكومة لم تتمكن من نزع سلاح القوى المختلفة في البلاد وإيوائها وتدريبها وإدماجها منذ توقيع الاتفاق ورفض اقتراحا من زعيم المتمردين السابق ريك مشار بتشكيل الحكومة الجديدة في غضون ستة أشهر، بحسب رويترز.
وذكر كير أن التأجيل جاء بناء على طلب مشار لكنه قال إن الموسم المطير سيجعل من الصعب إدماج قواتهما في غضون ستة أشهر. وقال: "يجب ان ندعو إلى عام لأنه في الفترة من مايو إلى نوفمبر ستظل هناك أمطار ولا يمكنك الحركة بالسيارة إلى أي موقع. يمكننا تشكيل الحكومة بحلول نيسان أو أيار".
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