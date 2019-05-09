رئيس جنوب السودان: لتأجيل تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل

أعلن رئيس ​جنوب السودان​ ​سلفا كير​ إنه ينبغي تأجيل تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل وذلك على الرغم من مهلة تنتهي في 12 أيار ومنصوص عليها في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية.

وأضاف كير أن ​الحكومة​ لم تتمكن من نزع سلاح القوى المختلفة في البلاد وإيوائها وتدريبها وإدماجها منذ توقيع الاتفاق ورفض اقتراحا من زعيم المتمردين السابق ريك مشار ب​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ في غضون ستة أشهر، بحسب ​رويترز​.

وذكر كير أن التأجيل جاء بناء على طلب مشار لكنه قال إن الموسم المطير سيجعل من الصعب إدماج قواتهما في غضون ستة أشهر. وقال: "يجب ان ندعو إلى عام لأنه في الفترة من مايو إلى نوفمبر ستظل هناك ​أمطار​ ولا يمكنك الحركة بالسيارة إلى أي موقع. يمكننا تشكيل الحكومة بحلول نيسان أو أيار".