ليبيا: 443 قتيلا و2100 إصابة و60 ألف نازح منذ هجوم حفتر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن 443 شخصا قتلوا، كما أصيب 2110 آخرون في العنف الذي شهدته العاصمة الليبية منذ شن قائد ما يطلق عليه "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، هجومه على طرابلس الشهر الماضي.
ومع اقتراب عدد النازحين بسبب القتال من 60 ألف شخص، قالت منظمة الصحة العالمية في تغريدة الأربعاء إنها تعمل على تنسيق خدمات الصحة المستمرة من أجلهم.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الأربعاء إن الأمم المتحدة قلقة للغاية بشأن تقارير تقول إن غارات جوية قبل يوم ضربت مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاغوراء شرقي طرابلس، وقيل إنها أصابت مهاجرين اثنين.
وصرح للصحفيين أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "قلقة للغاية أيضا من تزايد حالات الاعتقال العشوائي وخطف المسؤولين والنشطاء والصحفيين،" وتدعو للإفراج الفوري عنهم.
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