انتخابات جنوب أفريقيا.. غلق مراكز الاقتراع وتوقعات بفوز الحزب الحاكم

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية والمحلية بجنوب أفريقيا أبوابها، الأربعاء، وسط توقعات بفوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

ورغم فوز الحزب في جميع الانتخابات السابقة، لكنّ هذا الاقتراع يشكّل اختباراً لمعرفة ما إذا كانت شعبيته بسبب فضائح الفساد وتباطؤ النمو وارتفاع نسبة البطالة.

وبدأ الناخبون المسجّلون والبالغ عددهم 26,8 مليون ناخب بالإدلاء بأصواتهم في 22 ألفا و925 مكتب اقتراع فتحت أبوابها عند السابعة صباحاً وأغلقت دون تسجيل حوادث كبيرة.

ومن المتوقّع أن تبدأ النتائج بالصدور بدءا من اليوم الخميس على أن تعلن النتائج الرسمية السبت.

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وكان رامابوزا تولّى الحكم خلفاً لجاكوب زوما الذي تراجعت في عهده شعبية حزب المؤتمر الوطني إلى أدنى مستوى منذ عام 1994.

وتراجعت نسبة التأييد لحزب المؤتمر الوطني في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ عام 2004، وقد فاز بنسبة 54% فقط من الأصوات في الانتخابات البلدية في عام 2016 مقابل 62% في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في عام 2014.

ويأتي الاقتراع بعد 25 عاما على قيادة الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا الحزب إلى السلطة في أول انتخابات اعتبرت نهاية للفصل العنصري.

ويحاول حزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديمقراطي، الاستفادة من هذا السجل السيء، وقد ركّز حملته على إخفاقات الحكومة طوال حملته الانتخابية.

وترجّح معظم استطلاعات الرأي فوز الحزب الحاكم بنحو 60% من الأصوات بفضل تأثير رامابوزا والمعارضة الضعيفة.