شكرا لقرائتكم سلاح الجو الليبي ينفذ 3 غارات غرب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قصف سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، مقر كتيبة فرسان جنزور (غرب طرابلس)، في 3 غارات جوية. وإلى ذلك، اتهمت مفوضية الأمم المتحدة، قوات حكومة الوفاق بعسكرة مراكز المهاجرين في طرابلس، وتعريض المهاجرين لأخطار القصف الجوي. ونفت المفوضية صحة ما نشرته قناة "ليبيا بانوراما" وشبكة "الرائد" عن تعرض مركز المهاجرين في تاغوراء للقصف المباشر وإصابة بعض المهاجرين، مؤكدة أن الغارة وقعت قرب المركز بسبب تحوله إلى مقر تخزين أسلحة ومعدات عسكرية.

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