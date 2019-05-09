شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى بعد إلغاء انتخابات إسطنبول: نهاية أردوغان أصبحت وشيكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن إلغاء نتائج الانتخابات البلدية فى إسطنبول دليل واضح على التراجع الشديد لحزب أردوغان ودليل أيضًا على عدم نزاهة القضاء التركي.
وأضاف الباحث الحقوقى أن إلغاء انتخابات إسطنبول تعد أيضًا مؤشرًا على تردى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية التى يتم تقديمها للمواطن التركى فى مدينة كبيرة ومهمة مثل إسطنبول.
وتابع الباحث الحقوقى أن كل ما سبق يصل إلى نتيجة واحدة تقول إن نهاية أردوغان الإخوانى فى تركيا أصبحت وشيكة.
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