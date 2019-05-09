أنور قرقاش يتهم وكالة رويترز ببث أخبار كاذبة

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قام الدكتور أنور قرقاش وزير خارجية دولة الإمارات بمهاجمة وكالة الأنباء العالمية رويترز عقب قيامها بنشر خبر اتهمت من خلاله الحكومة اليمنية، دولة الإمارت بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة نائية في بحر العرب هذا الأسبوع.
وقال قرقاش عبر حسابه الشخصى على"تويتر" : رويترز اتهمت الحكومة اليمنية، الإمارات بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة نائية في بحر العرب هذا الأسبوع.
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