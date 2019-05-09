اخبار العالم

أنور قرقاش يتهم وكالة رويترز ببث أخبار كاذبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القسم الميدانى
قام الدكتور أنور قرقاش وزير خارجية دولة الإمارات بمهاجمة وكالة الأنباء العالمية رويترز عقب قيامها بنشر خبر اتهمت من خلاله الحكومة اليمنية، دولة الإمارت بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة نائية في بحر العرب هذا الأسبوع.

وقال قرقاش عبر حسابه الشخصى على"تويتر" : رويترز اتهمت الحكومة اليمنية، الإمارات بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة نائية في بحر العرب هذا الأسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش يتهم وكالة رويترز ببث أخبار كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا