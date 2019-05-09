ترامب يؤكد أن الصين أجهضت الصفقة خلال المفاوضات التجارية

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أمام حشد من أنصاره في ​فلوريدا​ أن ​الصين​ أجهضت الصفقة خلال المفاوضات التجارية. وكان ترامب قد اعتبر​ أن "السبب وراء انسحاب ​الصين​ ومحاولة إعادة التفاوض على الصفقة التجارية هو الأمل المخلص في أنهم سوف يكونون قادرين على التفاوض مع المرشح للانتخابات الرئاسية الاميركية المقبلة ​جو بايدن​ أو أحد الديمقراطيين الضعفاء للغاية ، وبالتالي يواصلون سرقة ​​الولايات المتحدة​​ للسنوات القادمة ولكن هذا لن يحدث، أبلغتنا الصين للتو أنهم سيأتون إلى الولايات المتحدة لعقد صفقة وسنرى ، لكنني سأكون سعيد جدًا بأكثر من 100 مليار ​دولار​ سنويًا من الرسوم الجمركية إذا فشلت المحادثات التجارية، إنها كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة ولكن ليست جيدة بالنسبة للصين".

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