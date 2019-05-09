الاخبار: توجه لخفض كمية قسائم المحروقات التي ينالها الضبّاط والرتباء

لم تُسلَّم قسائم ​المحروقات​ الشهرية لرتباء وضباط ​قوى الأمن الداخلي​ بعد. وعلمت "​الأخبار​" أنّ هناك توجّهاً لخفض كمية قسائم المحروقات التي ينالها الضبّاط والرتباء في معظم قطعات قوى الأمن الداخلي، باستثناء ثلاث قطعات ستنال حصة أكبر من باقي القطاعات بعد الخفض، وهي وحدة القوى السيارة وسرية السجون وفرع المعلومات.

مع الإشارة إلى أنّ إجراءات التقشّف التي تتخذها مديرية ​قوى الامن​ تأتي نتيجة خفض ​وزارة المالية​ لاعتمادات المحروقات، علماً أنّ العام الماضي كان لدى المديرية وَفر في المحروقات أُعيد إلى وزارة المالية.