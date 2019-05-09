وزير إيطالي دان الاجراءات القضائية ضد نواب بالمعارضة الفنزويلية

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي عن إدانته الشديدة للإجراءات القضائية التي صدرت أمس في ​فنزويلا​ ضد سبعة من نواب المعارضة في الجمعية الوطنية في البلاد.

واعتبر الوزير إينزو ميلانيزي ان "هذه القرارات التي تنتهك الحصانات البرلمانية الأساسية وسيادة القانون". وأضاف أن "مثل هذه الأعمال القمعية لا تساعد - بأي شكل من الأشكال - في البحث عن حل ديمقراطي وسلمي للوضع الفنزويلي الخطير.. والذي تعمل ​الحكومة​ الإيطالية لصالحه إلى جانب ​الاتحاد الأوروبي​، وفي سياق مجموعة الاتصال الدولية الخاصة أيضًا".