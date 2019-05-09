وفاة السفير البرازيلي في لبنان وزوجته بحادث سير في ايطاليا

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تعرّض السفير البرازيلي في لبنان باولو كورديرو دي اندراري لحادث سير مروّع حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقله بشاحنة، وذلك أثناء رحلة إستجمام في إيطاليا ما أدى لوفاته مع زوجته فيرا لوتشيا استريلا وسائق السيارة.
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