تعرّض السفير البرازيلي في ​لبنان​ باولو كورديرو دي اندراري ل​حادث سير​ مروّع حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقله بشاحنة، وذلك أثناء رحلة إستجمام في ​إيطاليا​ ما أدى لوفاته مع زوجته فيرا لوتشيا استريلا وسائق السيارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة السفير البرازيلي في لبنان وزوجته بحادث سير في ايطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.