​"جوجل" تؤكد تجاربها لهاتف قابل للطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشف مسؤول من شركة جوجل الأمريكية عن اهتمام الشركة بتكنولوجيا الهواتف القابلة للطي، وبدأت بالفعل اختبار مجموعة من الشاشات.

ووفق ما ذكر موقع "سي نت"، أوضح ماريو كيروش، المسؤول عن عمليات تطوير هواتف "جوجل بكسل": "بالقطع اختبرنا التقنية، نقوم بذلك منذ فترة"، مضيفًا "لكن لا أعتقد أننا اقتربنا من استخدامها بعد".

وبحسب "سكاي نيوز"، كيروش أوضح أيضًا أن الاختبارات المتعددة على تقنيات الشاشات القابلة للطي تأتي ضمن عملية اختبار واسعة لتقنيات أخرى.