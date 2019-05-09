اليوم.. الحكم على مشرف مدافن بأوقاف القاهرة و2 آخرين استولوا على قطع أثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، اليوم الخميس، حكمها لعى مشرف مدافن بأوقاف القاهرة محكومًا عليه بالسجن 5 سنوات، ومتهمين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على قطع آثرية من أسرة "محمد على".

وأسندت النيابة للمتهمين "عبد التواب. ص"، مشرف مدافن بمديرية أوقاف القاهرة، و"محمد. ع"، منسق مناظر سينمائية، و"وائل. ر"، صاحب مغسلة وجراج، في القضية رقم 2092 لسنة 2017 جنايات الخليفة، بأن المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع، باختلاس قطع أثرية ومتعلقات خاصة بمدافن الأسرة العلوية بمنطقة الإمام الشافعي الخيرية الخاضعة لإشراف ورقابة مديرية أوقاف القاهرة، بأنه قام برفقة المتهمان الثاني والثالث بالدخول إلى المدفنين سالفي الذكر، وتمكنوا من نزع وفك تلك المقتنيات الآثرية، والتي ترجع إلى عصر الأسرة العلوية والخاضعة لقانون حماية الآثار، والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها قاصدا من ذلك حرمان جهة عمله من تلك المقتنيات والمتعلقات.

كما أضاف أمر الإحالة قيام المتهمين الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة، على ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بدخولهما برفقته إلى المدافنن وقاموا بنزع وفك بعض المقتنيات الأثرية من محتوي مدفني "محمود حمدي وخليل أغا" فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.