اختراق يسمح لقراصنة بسرقة 41 مليون دولار من عملة "بتكوين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أكدت شركة "Binance"، وهي واحدة من أكبر منصات العملات الرقمية في العالم، تعرضها لاختراق كبير سمح للقراصنة بسرقة 41 مليون دولار من العملة الرقمية "بتكوين".

وقالت الشركة في بيان لها: "إن المتسللين سرقوا في الهجوم مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، ورموز المصادقة الثنائية المطلوبة لتسجيل الدخول إلى حساب Binance، وغيرها من المعلومات".

وسرق الـ"هاكرز" أكثر من 7 آلاف قطعة "بيتكوين" وتحويلها إلى محفظة واحدة، وذلك بعد أن سرق الهاكرز محتويات ما يسمى بـ "المحفظة الساخنة" للشركة.

وتعد المحفظة وسيلة رقمية لتخزين مثل هذه النوعيات من العملات الافتراضية، حيث هناك ما يسمى بالمحفظة الساخنة المتصلة بالإنترنت، والمحفظة الباردة، والتي تخزن العملات الرقمية في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

Advertisements

وأضافت "Binance" أن الـ"هاكرز" استخدموا مجموعة متنوعة من أساليب الهجوم لتنفيذ اختراق أمني واسع النطاق.

وأكدت "Binance" إن أموال المستخدمين لن تتأثر، لأن الشركة ستستخدم صندوق أصول آمن لها لتغطية خسائرهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Binance"، تشاو تشانج بنج، "أن الشركة قادرة على تغطية قيمة عملة بيتكوين المسروقة دون مساعدة، لكن الشركة لا تعرف بعد عدد المستخدمين المتأثرين، وستبقى السحوبات معلقة إلى أن يكتمل تحقيق الشركة، لكن التداول سيبقى مفتوحًا".

وتعمل الشركة حاليًا مع المنصات الأخرى لمنع الودائع من العناوين المخترقة، وقال تشاو: "إن الأمر سيستغرق نحو أسبوع قبل أن تتمكن Binance من استئناف السحوبات أو قبول الودائع مرة أخرى، لأنها تحتاج إلى التأكد من نهاية أي أثر للهاكرز في جميع حساباتها وبياناتها".