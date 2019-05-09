جوايدو يتهم الحكومة الفنزويلية باعتقال نائب رئيس البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو الأربعاء أنه تم اعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد.
وقال جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا، في تغريدة عبر تويتر: "أعتقل النظام النائب الأول للرئيس"، في إشارة إلى إدجار زامبرانو.
وقال: "إنهم يعتزمون تفكيك السلطة التي يمثلها جميع الفنزويليين ، لكنهم لن ينجحوا".
ولم يُعرف بعد مكان زامبرانو.
وأشار إلى أن زامبرانو غادر مقر حزبه وكانت سيارته محاطة بضباط المخابرات.
وأضاف أنه رفض مغادرة السيارة ، التي تم قطرها بعد ذلك إلى هليكويد ، وهو مبنى حكومي في كاراكاس يستخدم في احتجاز السجناء.
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