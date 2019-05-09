ترامب يتهم الصين بأنها "خرقت اتفاق" المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) إن الصين "خرقت اتفاق" المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من استئناف المحادثات التجارية بين الجانبين.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي في فلوريدا: "نائب رئيس الوزراء الصيني في طريقه (إلينا) ليواصل المحادثات التجارية، لكنهم خرقوا الاتفاق"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال ترامب: "لن نتراجع قبل أن تتوقف الصين عن سرقة وظائفنا".

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وتابع: "لا تقلقوا بشأن الصين، كل شيء سيكلل بالنجاح".

ومن المقرر أن يصل وفد صيني بقيادة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن اليوم الخميس لاستئناف المحادثات التجارية مع مسؤولين أمريكيين على مدار يومين.

وتقول الولايات المتحدة إنها سترفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% بدءا من منتصف غد الجمعة بتوقيت نيويورك.