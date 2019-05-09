اعتماد 12 مدرسة جديدة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، عن اعتماد 12 مدرسة في الوادي الجديد بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية (11 مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية)، من "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" بإجمالي 86 مدرسة على أرض المحافظة، تستهدف قطاع التعليم قبل الجامعي وكافة المؤسسات التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم حكومية كانت أم غير حكومية بمراحلها المختلفة.

وأوضح التداوي أن المدارس كالتالي: عدد ٢ مدرسة بإدارة الخارجة التعليمية: العبور الابتدائية والقلعة الابتدائية، وعدد ٥ مدارس بإدارة الداخلة التعليمية: الزهراء الابتدائية وبرباية الابتدائية والقصر الابتدائية وإسمنت الابتدائية والمعصرة الابتدائية.

وأضاف أنه جرى اعتماد ٤ مدارس بإدارة باريس التعليمية: المكس البحري الابتدائي والمكس البحري الإعدادية وباريس الابتدائية الجديدة وباريس الإعدادية، إلى جانب مدرسة بإدارة بلاط التعليمية هي بلاط الابتدائية المشتركة.​