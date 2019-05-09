محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):
شنت القوات الجوية لما يسمى بالجيش الوطني الليبي ثلاث غارات على مواقع في منطقة وادي الربيع قرب طرابلس، حسبما أفادت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة المحسوبة على حكومة الوفاق الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وأضافت القناة عبر موقعها على تويتر أن الغارات لم تسفر عن حدوث أضرار ، دون أن توضح طبيعة الأهداف التي طالها القصف.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات حفتر تشن غارات على أهداف قرب طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.