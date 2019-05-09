قوات حفتر تشن غارات على أهداف قرب طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

شنت القوات الجوية لما يسمى بالجيش الوطني الليبي ثلاث غارات على مواقع في منطقة وادي الربيع قرب طرابلس، حسبما أفادت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة المحسوبة على حكومة الوفاق الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأضافت القناة عبر موقعها على تويتر أن الغارات لم تسفر عن حدوث أضرار ، دون أن توضح طبيعة الأهداف التي طالها القصف.