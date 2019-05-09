طيران التحالف يغير على معسكرات الحوثي في صعدة

عاودت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من مديرية كُتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية ان طائرات التحالف استهدفت مواقع تمركز المتمردين الحوثيين في وادي سحامة القريب من مركز مديرية كتاف، مما أوقع عددا من القتلى و الجرحى في صفوفهم ، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية.
وكانت مقاتلات التحالف دمرت أمس تعزيزات للحوثيين في المنطقة ، موقعة خسائر فادحة في المقاتلين و الآليات القتالية.
من جهة أخرى، لقي أكثر من 20 مسلحا من المتمردين الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع رجال المقاومة الشعبية الموالية للحكومة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
وذكرت مصادر ميدانية أن رجال المقاومة في الزاهر وبمساندة من المقاومة في ذي ناعم صدوا هجوما كبيرا للحوثيين في منطقة الحبج حيث استحدث المتمردون مواقع لهم، و تمكنوا من إعادتهم إلى منطقة قريبة، بعد معارك عنيفة. كما تمكنت المقاومة من الاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخيرة.
وأشارت المصادر إلى مقتل أربعة من رجال المقاومة في المواجهات.
وتشن ميليشات الحوثي منذ عدة أسابيع هجمات متكررة على مواقع المقاومة في الزاهر.
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