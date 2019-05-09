السعودية تُواصله توددها للمغرب.. سفير “آل سعود” في الرباط يشيد بعدالة المملكة

ضمن مباحثات أجراها سفير السعودية مع وزير العدل المغربي، محمد أوجار، اليوم الأربعاء بالرباط، أشاد الدبلوماسي السعودي، بالجهود الإصلاحية التي ينهجها المغرب في مجال العدالة.

نوه سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله بن سعد الغريري، بحسب بلاغ لوزارة العدل، توصل “اليوم 24، بنسخة منه، (نوه) بمختلف منجزات المغرب، وبالأوراش الكبرى التي يعرفها على كافة المستويات تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدا موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، باعتباره من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، في ظل “العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين وبين قيادتيهما”، بحسب تعبيره.

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من جهته، قدم السيد أوجار عرضا عن جديد المنجزات الوطنية، والأوراش الإصلاحية الكبرى، في المغرب ومن ضمنها الإصلاح على مستوى منظومة العدالة تحت رعاية العاهل المغربي، مؤكدا بدوره تطابق وجهات نظر البلدين بشأن العديد من القضايا، قبل أن يعبر الطرفان عن رغبتيهما المشتركة في تعزيز العلاقات القائمة وتطويرها وتنويع مجالاتها.

تأتي هذه المباحثات وغيرها، بعد أزمة مغربية سعودية، طفت على السطح في الأشهر الأخيرة الماضية، أظهرت العديد من الاختلافات في الرؤى والتوجهات، حول عدد من القضايا والملفات بين الطرفين، كان أبرزها ما لحِقَ فرض الحصار على قطر، ضمن الأزمة الخليجية، التي فضل المغرب “الحياد البناء” تجاهها.

وتلاه تصويت السعودية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، لصالح الملف الأمريكي، من أجل استضافة مونديال 2026، على حساب ملف المغرب المُعوِّل، آن ذاك، على دعم الدول العربية الشقيقة للفوز بشرف تنظيمه، بالإضافة إلى موقف المغرب، الأخير، من الحرب في اليمن وغير ذلك.