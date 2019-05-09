حادث مؤلم.. شاحنة تودي بحياة شاب أمام أعين والده في البيضاء

لقي شاب مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، إثر دهسه من قبل شاحنة، في تراب عمالة عين السبع بالدارالبيضاء، أمام أنظار والده، الذي يشتغل حارسا للسيارات.
وبحسب مصدر أمني، فإن الشاحنة صدمت الشاب، البالغ من العمر 18 سنة، بينما كان والده يوجه السائق، في موقف للسيارات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق قليلة، قبل مجيء سيارة الإسعاف، ونقله إلى المستشفى، ثم مستودع الأموات، في الدارالبيضاء.
وأشار المصدر ذاته، في حديث مع “اليوم 24″، أن المصالح الأمنية حضرت إلى مكان وقوع الحادث، وتم فتح تحقيق مع سائق الشاحنة.
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