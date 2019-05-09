شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن باحث ليبي: ‏دخول أردوغان على خط معركة طرابلس‬⁩ التي لا تحده ولا تشكل تهديداً لدولته يؤكد الأطماع الإمبراطورية لهذا الرجل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أكد الكاتب والباحث الليبى جبريل العبيدى، أن تركيا اعتادت حشر أنفها في شؤون دول ذات سيادة وأعضاء في الأمم المتحدة، مستغلة ظروفًا وأزمات محلية تعانى منها تلك الدول، وليبيا أنموذج على هذا التدخل السافر، الذي ليس مقتصرًا على التصريحات المستفزة، بل إنه أبعد من ذلك بكثير، ويمتد إلى زمن بعيد منذ إسقاط تحالف الناتو النظام والدولة في ليبيا عام 2011.

وأضاف في مقال عنونه بـ “ليبيا فى مرمى التآمر التركى”، نشرته صحيفة الشرق الأوسط، “لقد دأبت تركيا أردوغان على التدخل لدعم جماعة الإخوان في ليبيا بالسلاح والعتاد، وحتى الدعم السياسى في المحافل الدولية كالأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن دخول أردوغان على خط المعركة في طرابلس، التي لا تحده ولا تشكل تهديدًا له ولا على دولته، يؤكد الأطماع الإمبراطورية لهذا الرجل، الذي ينبغى للعالم أن يضعه عند حده، ويوقف طموحاته العدوانية والشريرة التي تريد الهيمنة على المنطقة بأسرها.

وتابع “هذا الرجل الذي دفع بقواته لاحتلال جزء كبير من أرض عربية، هي سوريا، التي سبق لبلاده أن بلعت لواء الإسكندرون بكامله ولم ترده إلى أهله، هو رجل يسعى للهيمنة على بلاد العرب، وتحت ذريعة التمكين للتنظيم الإرهابى- الإخوان المسلمين- ها هو يسعى لاستعادة الإمبراطورية العثمانية من جديد. التدخل التركى ليس فقط عبر تصريحات وتهديدات أردوغان بالتدخل لمنع الجيش الليبى من تحرير العاصمة الليبية طرابلس”.

ولفت إلى أن أردوغان يجاهر بدعم جماعة الإخوان في طرابلس، تحت شعار أنها حكومة شرعية، وهى حكومة الوفاق، في حين هو يعلم ويعى جيدًا أنها ليست سوى حكومة يهيمن عليها الإخوان، وشارفت على السقوط، فهَبّ لنجدتها، الأمر الذي دفع رئيس حزب العدالة والبناء- الفرع الليبى لحزب الإخوان التركى العدالة والتنمية- إلى المباركة والتهليل عبر تصريحات رئيسه محمد صوان.

وأكد أن التدخل التركى المباشر في الشأن الليبى جاء أولًا عبر شحنة أسلحة ومعدات عسكرية تركية أدخلتها إلى البلاد دعمًا للفوضى، واستمر عبر شحنات متتالية، كما تُعتبر تركيا بمثابة ملجأ اختيارى لقيادات جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، حيث ساندت تركيا الميليشيات الإرهابية، ومنها مجلس شورى «ثوار» بنغازى وميليشيات مصراتة.

ولفلت إلى أن بيان لجنة الدفاع في مجلس النواب الليبى أكد التدخل التركى في الشأن الليبى، والذى تسبب في ديمومة الفوضى، واستقواء الميليشيات الإخوانية بالدعم التركى غير المحدود، الذي يصب في دعم الإرهاب والتطرف.

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وبين أن الدور التركى المشبوه، والتدخل السافر في الشأن الليبى، هو امتداد لأطماع استعادة العثمانية، ومنها التدخل في ليبيا عام 2011 بحجة حماية أقلية تركية في مدينة مصراتة، تُعرف أيضًا بـ«تركمان ليبيا» أو «أتراك ليبيا»، وهم مَن يُشار إليهم بـ«كول أوغلى»، وهى أقلية بسيطة جدًا.

وقال “لقد صرّح عرّاب جماعة الإخوان، على الصلابى، في ليبيا، بأنه أقنع الرئيس أردوغان بالتدخل لإسقاط نظام القذافى، وحماية الأقلية التركية، الأمر الذي تسبب في أزمة هوية للبعض وكثير من الصراعات”.

وألمح إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخذل فيها تركيا الشعب الليبى، فقد سبق أن تنازلت السلطنة العثمانية في عهد السلطان عبدالحميد الثانى عن ولايات الدولة، ومن بينها التخلى للإيطاليين عن ليبيا فيما عُرف بـ«معاهدة لوزان»، التي بموجبها انسحبت الدولة العثمانية من ليبيا، وتركت أهلها وحدهم وجهًا لوجه أمام الإيطاليين.

واستطرد أن العلاقات التركية مع حركة «الإخوان المسلمين» في ليبيا تمتد لسنوات، وكان عَرّابها المطلوب الدولى، على الصلابى، وهو من قادة التنظيم الإرهابى، ومُلاحَق محلياً ودولياً في قضايا إرهاب، وتؤكد دعمها للجماعات في طرابلس، من خلال رعايتها واحتضانها قادة التنظيم على أراضيها واعتبارها ملجأ آمنًا لهم.

وأوضح أن التدخل التركى والقطرى في ليبيا يصب في دائرة دعم تنظيم الإخوان، الذي تتقاطع مصالحه بين تركيا وقطر، اللتين ستواجهان حرب زعامة قادمة في ظل غرور أردوغان وأطماعه بالزعامة، وعودة العثمانية الثانية، التي لن تنصاع لها رؤوس التنظيم في قطر لطموحهم في الزعامة هم أيضا، فدولة قطر هي مقر التنظيم الشرس الذي سطا الإخوان عليه قبل أكثر من ستين عامًا.

واختتم مقاله قائلا “لكن رغم التدخل التركى والقطرى، الداعم للفوضى والإرهاب، فإن ليبيا ستنهض وستحطم التآمر التركى القطرى، وإنّ غدًا لناظره قريب عندما يرى أردوغان هزيمة إخوانه الساحقة على يد جيش ليبيا”.