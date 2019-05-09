الرصيد النقدي لتركيا يسجل عجزا بأكثر من 2 مليار دولار في ابريل

المناطق - وكالات

سجل الرصيد النقدي للخزانة التركية عجزًا بلغ 14.25مليار ليرة تركية (حوالي 2.4مليار دولار) الشهر الماضي ، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة والمالية التي صدرت اليوم الأربعاء.

وبلغت العائدات النقدية للخزانة 61.75 مليار ليرة تركية ( 10.4مليار دولار) في شهر أبريل ، بزيادة 15.2 %عن نفس الشهر من العام الماضي ، وفقا للبيانات،التي اوردتها وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وبلغ مجموع نفقات الخزينة، بما في ذلك مدفوعات الفوائد 4.5 مليار ليرة تركية (761 مليون دولار)، 67.73 مليار ليرة تركية (12.9 مليار دولار).

بلغت نفقات وزارة الخزانة من غير الفوائد 72.2 مليار ليرة تركية (12.2مليار دولار) ، مسجّلة عجزًا قدره 10.5 مليار ليرة تركية( 1.75مليار دولار) في الرصيد الأساسي.

تلقت الخزانة 725 مليون ليرة (122 مليون دولار) من الخصخصة أو دخل الصناديق في الشهر الماضي ، بما في ذلك التحويلات من إدارة الخصخصة التركية ، ومدفوعات ترخيص شبكتي الجيل الرابع والخامس ، وإيرادات بيع الأراضي.

في أبريل ، يمثل العجز النقدي البالغ 2.4 مليار دولار إيرادات الخزينة النقدية بالإضافة إلى الخصخصة وإيرادات الصناديق مطروحًا منها النفقات ، بما في ذلك مدفوعات الفائدة.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار حوالي 5.94 في نهاية أبريل.