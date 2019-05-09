مستشار ترامب: سنستمر في الضغط على إيران حتى تغير سلوكها المدمر

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الخميس، إن بلاده لن تتوقف عن الضغط على النظام الإيراني حتى يغير قادته من سلوكهم المدمر.

وكتب بولتون في تغريدة على تويتر: "الولايات المتحدة ستستمر في الضغط بشدة على النظام الإيراني حتى يقرر قادته تغيير سلوكهم المدمر، واحترام حقوق الإيرانيين، والعودة لطاولة التفاوض".

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا بتوسعة العقوبات المفروضة على إيران نتيجة برنامجها النووي.

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الأمر الذي أصدره ترامب يشمل عقوبات على قطاعات: الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، كما يحرم طهران من عائدات تصدير المعادن التي قد تنفقها على برنامجها النووي.

وأضاف ترامب أن الفترة المقبلة ستشهد فرض مزيد من العقوبات على إيران ما لم تعلن عن تعديل سلوكها جذريا، مؤكدا أن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.

وأوضح ترامب أن إيران كانت تستطيع في ظل الاتفاق النووي تمويل الإرهاب وتطوير صواريخها الباليستية وافتعال صراعات في المنطقة.

وأشاد ترامب بخطواته الجادة ضد طهران والتي منعتها من تمويل حملتها الإرهابية في المنطقة، بخلاف الركود الاقتصادي الذي تواجهه.