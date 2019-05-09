رئيس جنوب السودان: مهلة الـ6 أشهر لتشكيل حكومة وحدة غير كافية

اعتبر رئيس جنوب السودان سلفا كير، الأربعاء، أن مهلة الأشهر الستة الإضافية لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير كافية وقصيرة جدا.

وتوافق أطراف النزاع في جنوب السودان، الجمعة، في أديس أبابا، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيجاد)، على فترة إضافية لتشكيل حكومة وحدة يبقى فيها كير رئيسا ويعود خصمه رياك مشار إلى منصب نائب الرئيس، في مسعى لإنهاء 6 أعوام من الحرب الأهلية.

وهدفت هذه المهلة أيضا إلى دمج المقاتلين ضمن جيش موحد، وهو أحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الذي وقع في سبتمبر/أيلول 2018 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال كير، في خطاب: "إذا لم نكن قد نجحنا في القيام بكل ذلك خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فما الذي سيدفعنا إلى النجاح هذه المرة خلال 6 أشهر؟".

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وأضاف: "أقول لفريقي الذي كان هناك (الجمعة في أديس أبابا) إنه بدلا من 6 أشهر، كان ينبغي التوافق على سنة لأنه من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني ستهطل الأمطار ولن نكون قادرين على تحريك آلية واحدة إلى أي مكان".

وتابع: "لو كانت المهلة عاما، فإن الأشهر الستة الأخيرة كانت ستقودنا إلى العام الجديد وكان يمكن إنجاز كل هذه الأمور خلال هذه الفترة، ثم يمكننا تشكيل الحكومة في أبريل/نيسان أو مايو/أيار".

واتهم كير مشار بأنه يجند مقاتلين جددا، وقال: "إذا كان الأمر مجرد تجنيد، فلن أتكلف الكثير لأجند بدوري".

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في 2013 حين اتهم كير خصمه ونائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب عليه.

وأسفر النزاع عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل، وفق إحصاء حديث العهد، وتشريد أكثر من 4 ملايين من السودانيين الجنوبيين، أي نحو ثلث السكان.