اعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نيكولاس مادورو وخوان جوايدو
أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الخميس، أن السلطات اعتقلت نائب رئيس الجمعية الوطنية إدجار زامبرانو.
وكانت السلطات في كاركاس أعلنت، الثلاثاء، عن تجريد 7 برلمانيين من حصانتهم لدعمهم "التمرد العسكري" بقيادة جوايدو.
فيما أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مليشيا حزب الله تسعى إلى مد شبكتها الإرهابية إلى فنزويلا، مضيفا أن عملاء كوبا يسيطرون على عدة أجهزة أمنية واستخباراتية، في البلد الذي يشهد أزمة سياسية على منصب الرئيس وسط تداعيات اقتصادية سلبية.
وقتل 5 أشخاص وأوقف 233 خلال صدامات الأسبوع الماضي في فنزويلا، على هامش المظاهرات التي أعقبت دعوة جوايدو إلى تمرد عسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
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