إعلان موعد نشر نتائج تحقيق حادث الطائرة الروسية

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حريق طائرة روسية
أعلن مصدر بالقوات الجوية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن نشر أول نتائج التحقيق في حادثة احتراق طائرة "سوخوي سوبر جيت-100" بعد هبوطها اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو، إذ أن الخبراء المشاركين بالتحقيق في الحادث، سيستخدمون في عملهم تسجيلات الفيديو من خارج وداخل الطائرةـ قائلا إنه سيتم في التحقيق استخدام تسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة الموجودة في المطار، وكذلك تسجيلات الفيديو التي صورها شهود عيان في المطار وداخل الطائرة، وذلك وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".
وأضاف المصدر: "نشر أول نتائج التحقيق في الحادثة قد يتم خلال أسبوع واحد، القانون الروسي يقضي بمهلة 30 يوما لنشر نتائج التحقيق، وبسبب الأهمية الكبيرة لهذا التحقيق سيتم اتخاذ قرار حول نشر أول النتائج خلال الأسبوع المقبل، من أجل وقف انتشار الشائعات الكاذبة".41 قتيلاً حصيلة الهبوط الاضطراري لطائرة روسيةوأكد
وأضاف المصدر: "نشر أول نتائج التحقيق في الحادثة قد يتم خلال أسبوع واحد، القانون الروسي يقضي بمهلة 30 يوما لنشر نتائج التحقيق، وبسبب الأهمية الكبيرة لهذا التحقيق سيتم اتخاذ قرار حول نشر أول النتائج خلال الأسبوع المقبل، من أجل وقف انتشار الشائعات الكاذبة".
41 قتيلاً حصيلة الهبوط الاضطراري لطائرة روسية
وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، أمس الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يتسلم تقارير متواصلة عن طائرة "سوخوي سوبر جيت -100"، التي تعرضت لحريق في مطار شيريميتيفو بموسكو، أول من أمس الأحد، وتسبب بمصرع 41 راكبا، قائلا إن بوتين بدأ يتلقى تقارير عن الحادث، وأعطى التعليمات اللازمة لإجراء تحقيق ومساعدة المتضررين. (التفاصيل)
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