شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسب الله: نثق فى القيادة السياسية ولا تفريط فى حبة تراب من أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، على ما أعلنه جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط، من نفى لشائعة أن سيناء جزء مما يسمى بـ"صفقة القرن"، مؤكدًا أن الشعب يثق فى القيادة السياسية وفى قواته المسلحة التى ضحت بالدماء وما زالت تضحى لحماية الوطن وأراضيه والقضاء على الإرهاب.

وأضاف "حسب الله"، لـ"الخليج 365": "نحن لا نحتاج نفيا من مسئول ولا رئيس أمريكى ولا أى مصدر أجنبى، نحتاج مزيدًا من الثقة والقناعة والإيمان بجيشنا الوطنى والرئيس عبد الفتاح السيسى، فبحباية التراب من أرض مصر وسيناء، فداها دماؤنا كلنا".

وتابع "حسب الله": "الناس التى تفتدى الوطن بدمائها هل يعتقد أحد أنها يمكن أن تفاوض أو تقايض على ذرة من تراب سيناء عشان نقول إن سيناء داخلة فيما يسمى بصفقة القرن، لا ننتظر نفيا من مسئول أمريكى ولا من رئيس أمريكى لهذا الموضوع، لأن ثقتنا فى رئيسنا وجيشنا لا حدود لها وتتعدى حدود نفى أو تصريح من مسئول أجنبى".