الحكم على 3 متهمين في قضية "أحداث مدينة الإنتاج" الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، حكمها على 3 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي".

يٌصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والسعيد محمود.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 10279 لسنة2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.