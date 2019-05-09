مسؤول أمريكي: واشنطن تسعى لبناء تحالف ضد إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أن الولايات المتحدة تسعى لبناء تحالف ضد إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال ماكينزي - خلال مؤتمر (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) في واشنطن وفقا لقناة (الحرة) الفضائية مساء اليوم /الأربعاء/ - إن إيران هي التحدي "الطويل الأمد" الذي تواجهه الولايات المتحدة بالمنطقة، موضحا أن بلاده تعمل مع شركائها على مواجهة هذا التحدي الناجم بالأساس من "طموحات إيران التوسعية.. ودعمها لأنشطة وكلائها بالمنطقة، وسعيها لامتلاك سلاح نووي وتعزيز أنشطتها السيبرانية".

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وأشار إلى أن القيادة الوسطى تقوم الآن بعمليات لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وبناء قدرات شركاء الولايات المتحدة لإنهاء "أنشطة إيران المؤذية".

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، لكن "لدينا قوة عسكرية مستعدة للرد على مجموعة متنوعة من الحالات الطارئة في الشرق الأوسط وحول العالم".

وشدد ماكينزي على أن إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" وقاذفات B-52 إلى المنطقة هو رسالة لإيران مفادها أن أي هجوم على الأصول الأمريكية سيقابل "بقوة لا هوادة فيها".