"خدوا اللي قدروا عليه وسابوا الباقي".. مفاجأة في سرقة 12 مليونا بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن مفاجأة في واقعة سرقة مبلغ مالي من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد منذ أسبوع.

وألقت قوات الأمن القبض على 11 متهما (8 متورطين - 3 عملاء) لاتهامهم بسرقة نحو 12 مليونا و870 ألف جنيه، وإعادة المبلغ كاملا.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن السيارة كان بداخلها 22 مليون جنيه إلا أنهم استولوا على 12 مليونا فقط وتركوا حقائب إضافية بداخلها باقي المبلغ دون سرقتها، ليؤكد مصدر أمني أنهم "خدوا اللي قدروا يشيلوه وسابوا الباقي".

تفاصيل الواقعة قيد التحقيق، تعود إلى تلقي العميد محمد رسلان مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغا من مسؤولي شركة لنقل الأموال بسرقة سيارة تابعة للشركة بداخلها حقائب مبالغ مالية؛ نحو 12 مليون جنيه قبل إيداعها بماكينات الصرافة.

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شكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه اللواء مدحت فارس والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر؛ للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

فور وصوله مكان البلاغ، عمد العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر والعقيد علاء فتحي إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لتكشف عن مفاجآت عدة أولها أن سائق السيارة استغل ترجل مرافقيه استعدادا لبدء نقل حقاب الأموال لماكينة صرافة وفر هاربا.

على بعد أمتار من ماكينة الصرافة توقفت سيارة نقل الأموال، وترجل مستقلو سيارتين ملاكي إذ بدأوا في نقل حقائب الأموال، وغادرت السيارتان بعدها في طريقين مختلفين.

وتمكن ضباط المباحث بقيادة الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد من ضبط 11 متهما (8 متهمين أساسيين - 3 عملاء) بينهم السائق "سعيد" ووالده وإعادة المبلغ المستولى عليه قبل إنفاقه.

وضم فريق البحث الرواد معتصم رزق ومحمد المسلمي وإبراهيم حسن والنقباء طارق الحمزاوي ومحمد طارق ومحمد فريد، وأفراد المباحث وليد فاروق، إسلام مصطفى، وديع الصافي وحماده محمود.