مدعية الجنائية الدولية تقدم إحاطة لمجلس الأمن رغم إلغاء تأشيرة دخولها أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

قدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إحاطة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك عن الوضع في ليبيا الأربعاء رغم أن الولايات المتحدة ألغت تأشيرة دخولها في نيسان/أبريل.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها بنسودا إحاطة للمجلس بشكل شخصي، منذ أن أعلنت واشنطن عن سياسة جديدة ترفض منح تأشيرات لأي شخص ينخرط في بدء تحقيقات بالمحكمة الجنائية الدولية ضد أفراد أمريكيين.

وسبق أن قالت المتحدثة باسم بنسودا إن المدعية العامة لا تزال قادرة على السفر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الأمم المتحدة، رغم إلغاء واشنطن تأشيرة دخولها .

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ومنذ ذلك الحين ، أسقطت المحكمة الجنائية الدولية خططًا للتحقيق في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة لكن أفغانستان تعترف بها، مما يعني أن محاكمة الجنود الأمريكيين كانت ممكنة.

وتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بأكثر من 120 عضوا ، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية ، لكن إلى جانب الولايات المتحدة ، تعد روسيا والصين من بين الدول غير الأعضاء في المحكمة.